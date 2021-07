Alla Fabbrica del Nuoto incontro col professor Polani

Il 6 e 7 luglio si è tenuto, presso l’impianto natatorio de “La Fabbrica del Nuoto”, l’incontro programmato all’inizio della stagione agonistica 2020/2021 con il professor Diego Polani, Psicologo cognitivo comportamentale, docente presso l’Università di Firenze, collaboratore federale che segue atleti di alto livello nel settore delle acque libere.

La collaborazione con la Termoli Nuoto ha fatto si che gli atleti abbiano cominciato a prendere coscienza dei propri mezzi ed a gestire correttamente le proprie sensazioni nelle performance in acqua. È stato un appuntamento importante soprattutto in considerazione del precedente periodo “covid” che ci ha allontanato dalla realtà quotidiana.

Il prof. Diego Polani si è detto “molto soddisfatto della reazione dei ragazzi agli stimoli ricevuti e contento anche della disponibilità delle famiglie a supportare i loro piccoli campioni”.

Il responsabile tecnico della Termoli Nuoto, Luca Barsotti, e l’istruttrice, Federica Poso, si sono espressi entusiasti di questa due giorni per l’atteggiamento tenuto dagli atleti durante tutto il percorso e di come abbiano messo in atto in acqua, nel secondo giorno, gli insegnamenti e gli esercizi provati “a secco” nel primo giorno di stage.

Il presidente dell’ASD ribadisce che “questo è un percorso formativo che la Termoli Nuoto ha fortemente voluto”.

Per gli atleti agonisti l’obbiettivo è quello volto a temprare l’individuo nella sua crescita psico-fisiologica poiché il diritto di praticare lo sport, nella massima sicurezza fisica e psichica, è importante nelle tappe della crescita di ogni ragazzo/atleta.

L’impegno del Professore e della Società è stato ripagato dall’entusiasmo manifestato dai ragazzi a fine seduta.

La collaborazione tra la Termoli Nuoto e il Prof. Polani proseguirà ancora con altri interessanti incontri. Il Presidente Antonio Sarracco ed il Consiglio Direttivo ringraziano il Professor Polani per la sua disponibilità.