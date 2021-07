Il mondo della politica e delle istituzioni è profondamente toccato dalla dipartita di Angela Fusco Perrella. Arrivano quindi diversi messaggi in suo ricordo.

Michele Iorio, già presente della Regione, che per anni ha collaborato con lei: “La morte inaspettata di Angela Fusco mi colpisce con profondo dolore. Non senza commozione sono costretto a ricordare la donna protagonista della vita politica regionale da vari decenni. Il suo impegno per i più deboli e per le persone meno fortunate era riconosciuto da ogni parte politica.

Il suo comportamento sempre rispettoso delle istituzioni e della dignità delle persone fanno di lei un personaggio da non poter dimenticare e a cui dedicare il massimo rispetto.

Se ne va un’amica. E con lei va via una preziosa fonte di insegnamento per una politica da svolgere con dedizione, passione, onestà. Mi stringo attorno al dolore dei familiari a cui va il mio più sincero cordoglio”.

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ricorda la figura e l’opera di Angela Fusco Perrella: “Oggi è un giorno triste. Il Molise perde un pezzo importante della sua storia politica e del percorso che ha caratterizzato nella nostra regione la conquista della parità di genere. Prima donna a sedere sullo scranno più alto di Palazzo d’Aimmo, assessore regionale, presidente del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso: in questi e in altri ruoli che ha ricoperto – ci vorrebbero pagine intere per elencarli – si è sempre distinta per competenza, equilibrio, affabilità, cortesia. Il suo mondo era il sociale, la sua ragione di vita la tutela dei più deboli: quello che ha fatto ha lasciato un segno positivo, significativo, indelebile. Il suo impegno, in tal senso, non è venuto mai meno, anche quando ha smesso con la politica attiva.

Ai familiari giungano sentimenti di profondo cordoglio che esprimo a nome mio e dell’intero Molise”.

Così Francesco Roberti, presidente della Provincia di Campobasso. “La scomparsa di Angela Fusco Perrella addolora l’intero mondo politico. È stata tra le protagoniste attive della vita politica regionale, lungimirante nelle scelte per il proprio territorio. Ha vissuto intensamente la sua esperienza in Giunta e Consiglio regionale, lasciando una traccia indelebile del proprio percorso, caratterizzato dalla grande passione e dall’entusiasmo del mettersi a servizio della propria regione.

Ha ricoperto i ruoli più importanti delle istituzioni regionali: consigliere regionale, assessore regionale e Presidente del Consiglio regionale, ruoli svolti sempre con grande rispetto per tutte le parti politiche.

Una predilezione per il sociale, dopo aver terminato l’esperienza nelle istituzioni regionali, stava portando avanti una meritoria attività in favore delle famiglie, dei cittadini in difficoltà e delle persone con disabilità.

Alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione provinciale di Campobasso”.

Al cordoglio si è unita la segreteria territoriale della Uil Molise. “Con Angela Fusco Perrella, va via innegabilmente un pezzo di storia molisana. E non solo politica.

Consigliere regionale, Assessore al Lavoro, prima donna a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente del Consiglio regionale, ma anche tanto impegno nel sociale e al fianco di persone in difficoltà. Ci siamo confrontate, sempre con onestà e schiettezza e non sono mancate anche ferme contrapposizioni su temi importanti, ma sempre con profondo rispetto delle persone, prima che dei ruoli. Prerogative che oggi, purtroppo, sono sempre più rare.

Tutta la UIL è vicina alla famiglia della Presidente Fusco Perrella, a cui vanno le sincere condoglianze”.

Queste le parole di Aida Romagnuolo, consigliera regionale. “È stata la donna simbolo della politica molisana. Protagonista in Consiglio regionale dove, per la prima volta è entrata nel 1994. Oggi è scomparsa, all’età di 78 anni, Angela Fusco Perrella.

È stata assessore regionale, presidente dell’Assise di Palazzo D’Aimmo, ma anche al vertice del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso. Ha ricoperto numerosi ruoli, sempre con competenza ed affidabilità.

È, inoltre, ricordata da tutti per la sua gentilezza. La notizia della sua scomparsa si è diffusa proprio durante i lavori del Consiglio, nella sede di via IV novembre del capoluogo, lasciando tutti senza parole.

“Il suo impegno – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – è noto. Donna sensibile, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Lascia un grande vuoto, non solo tra i suoi cari, ma anche tra chi ha sempre creduto nei suoi principi riconoscendo la sua dedizione al lavoro. Un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia”.