Una piccola cascata di acqua e fango dal muro di contenimento del terreno che circonda l’istituto Agrario di Campobasso. A poche ore dall’ordinanza anti sprechi firmata dal sindaco Roberto Gravina, l’uliveto della scuola nel quartiere Vazzieri è allagato.

Questa mattina, 14 luglio, i vigili urbani sono stati allertati per la consistente fuoriuscita sul lato di via Scardocchia a due passi dal liceo classico e dall’università. Il fango viscido ha creato qualche disagio alla circolazione che è stata regolamentata dagli agenti della Municipale accorsi sul posto assieme ai tecnici di Idrosfera, la società che si occupa della manutenzione idrica per il Comune di Campobasso.

Un guasto all’impianto di irrigazione della scuola è l’ipotesi più probabile: l’Agrario, infatti, è circondato da uliveti e orti che vanno costantemente innaffiati. In queste settimane di afa, piogge scarsissime e tubature rotte però la scarsità di acqua ha spinto il primo cittadino a firmare una ordinanza – ed è notizia di ieri – che di fatto “vieta l’utilizzo di acqua potabile per innaffiare giardini, prati, orti, per lavare l’auto o riempire le piscine. I trasgressori – leggiamo nell’ordinanza in vigore dal 13 luglio – saranno puniti con sanzioni amministrative che variano dai 25 ai 500 euro”.

I controlli spettano ai vigili urbani.