A Rotello l’Avis non si ferma: il 9 agosto raccolta eccezionale di sangue

Dopo le due manifestazioni fatte in precedenza, e che hanno visto una cospicua partecipazione quando qualche settimana fa fu donato all’amministrazione un defibrillatore, oggi l’Avis di Rotello partecipa al Campus Estivo organizzato per i ragazzi.

Questa mattina i dirigenti dell’Avis hanno interagito con i bambini e con i ragazzi, spiegando loro l’importanza della donazione, le tempistiche e la necessità per chi riceve il sangue. Tanta la curiosità dei partecipanti che hanno dimostrato la loro attenzione ponendo delle domande. Sicuramente saranno portavoce dell’esperienza avuta tornando a casa.

Prossimo appuntamento a Rotello lunedì 9 agosto: è stata organizzata una raccolta eccezionale, per la prima volta con l’autoemoteca. “Questa donazione, spiegano i dirigenti del direttivo, servirà per integrare la raccolta di sangue che si terrà nella sede ufficiale dell’Avis a Santa Croce di Magliano il prossimo 14 agosto”.

Con queste due raccolte estive, la Sezione “Dr. Angelo Tatta” vuole dare un prezioso contributo per sopperire alla carenza di sangue, tipica del periodo estivo.

La sezione di Santa Croce di Magliano si pone fra le prime a livello regionale, con una media di oltre 500 sacche tra sangue e plasma.

Avendo la sede accreditata, è stato possibile raccogliere oltre 150 unità di plasma sul V6 territorio. Seguiranno altre iniziative con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al mondo della donazione.