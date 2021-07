È andato in fiamme l’ultimo piano di una palazzina in via Ferrari a Campobasso, in pieno centro storico. L’allarme è scattato attorno alle 19.30 quando dalle persiane dell’appartamentino si è iniziato a vedere del fumo che rapidamente ha invaso il borgo.

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia, con quest’ultima che ha bloccato il traffico automobilistico lungo via Cardarelli e quello pedonale lungo via Ferrari.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverso tempo per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’immobile che sulla parte esterna, quella che affaccia sul borgo, aveva un pergolato in legno.

Il nucleo di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco è al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato il rogo, si ipotizza un corto circuito ma le indagini sono in corso.