Non ci sono nuovi contagi nelle ultime 24 ore sulla base dei 448 tamponi refertati. Non ci sono nemmeno nuovi ricoveri ma all’ospedale Cardarelli continua a lottare contro il virus un paziente del reparto di Malattie Infettive.

11 GUARITI, MOLTI DELLA RSA VILLA SANTA MARIA – C’è un’altra notizia molto confortante nel bollettino diramato dall’Asrem oggi, 9 luglio: in Molise si registrano undici guarigioni. La maggior parte di queste è legato al cluster della rsa di Montenero di Bisaccia ‘Villa Santa Maria’: il focolaio che aveva tenuto in apprensione le autorità locali si sgonfia. Segno che la protezione offerta dai vaccini funziona.

In particolare nel centro bassomolisano sono state accertate 5 guarigioni, 4 invece a San Salvo. Altre due persone hanno sconfitto il virus: una di Vasto, l’altra di San Martino in Pensilis.

Sale dunque a 13.196 il numero delle persone guarite dall’infezione.

ESERCITO IN MISSIONE MOLISE: OLTRE 6MILA LE VACCINAZIONI A DOMICILIO – Sono stati giorni di aiuto vero alla popolazione molisana quelli che hanno visto protagonista l’Esercito per le somministrazioni a domicilio, spesso nei luoghi più difficili e nei paesi montani, dai quali è meno agevole muoversi per raggiungere i centri vaccinali delle città. I militari messi in campo dal Generale Figliuolo hanno somministrato finora oltre 3mila dosi in casa, girando fra anziani e malati residenti nei piccoli paesi, conquistandosi non solo la stima e la riconoscenza ma anche l’affetto della popolazione più fragile. Il primo team mobile a scendere in campo in Italia, il 24 marzo scorso, è stato proprio quello del tenente colonnello Costanzo Di Iorio, in Molise. All’epoca la regione era rossa e si contavano ogni giorni i morti per Covid. Finora sono stati tre team impegnati sul territorio che hanno portato a termine 6 mila vaccinazioni domiciliari. Entro luglio il lavoro sarà finito.

IL TEAM QUARANTIELLO LASCIA PETACCIATO

Proprio oggi il team Quarantiello ha lasciato Petacciato, dopo tre giorni di vaccinazioni a domicilio. La squadra ha girato il Molise in questi mesi per effettuare le inoculazioni del preparato anti covid-19 casa per casa alle persone oltre i 60 anni che per un motivo o per l’altro erano sfuggite alla campagna vaccinale. A Petacciato la squadra composta da 3 militari ha avuto il sostegno anche logistico da parte della Protezione civile che si è rivelata fondamentale in un lavoro certosino per poter raggiungere anche le abitazioni più isolate ed effettuare le vaccinazioni. Al Team Quarantiello che ha dimostrato grande professionalità vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale e della Protezione civile per il lavoro svolto in favore della popolazione di Petacciato.

I DATI NAZIONALI – Sono 1.390 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 1.394). Sale a 4.268.491 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 25 (ieri sono stati 13), per un totale di 127.756 vittime da febbraio 2020.