8 luglio – Non ci sono nuovi ricoveri. A Guglionesi 5 contagiati in pochi giorni, ma nessuno è grave

Resta stabile la situazione ospedaliera per quanto riguarda il contagio da Sars Cov 2. Come già nei giorni scorsi e seguendo un trend che si conferma di ora in ora rassicurante, non ci sono pazienti ricoverati al Cardarelli. Qui resta un’unica persona in attesa di dimissioni ancora affidata alle cure dei medici del reparto di Malattie infettive. Su 412 tamponi refertati 10 i nuovi casi di positività, 4 dei quali a Isernia, 1 a Pettoranello del Molise, 4 a Carpinone e 1 a Guglionesi, dove il numero complessivo di cittadini con il virus è 5.

GUGLIONESI: DA UNA CENA PARTITO CLUSTER, MA STANNO TUTTI BENE – Sono 5 i positivi residenti a Guglionesi, Comune che fino a 4 giorni fa era covid free ma dove si è sviluppato un focolaio all’interno di una cerchia di amici e parenti in seguito a una cena. Nessuno tuttavia – e questo è il dato da sottolineare – sta male nè presenta sintomi gravi di malattia. La conferma del numero arriva dal Comune di Guglionesi, il cui sindaco Mario Bellotti avvisa, “vista l’emergenza sanitaria in atto, la Cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all’uso dei dispositivi di protezione. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la Cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l’e-mail all’indirizzo sindaco@comune.guglionesi.cb.it”. “

I DATI NAZIONALI – Sono 1.394 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano stati 1.010) e i decessi odierni sono 13 (ieri sono stati 14), per un totale di 127.731 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus Sars Cov 2 — risultano essere in tutto 41.469, dunque -371 rispetto a ieri. I ricoveri continuano a scendere.