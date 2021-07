Ieri in Molise non c’era stato alcun contagio (su 294 tamponi) ma neppure una guarigione. C’era stata una dimissione a fronte di nessun nuovo ricovero

4 CONTAGI E 5 GUARIGIONI

Sono 59 gli attualmente positivi in Molise, uno in meno di ieri. Questo perchè il bollettino odierno riporta 4 casi di infezione e 5 di guarigione. I tamponi analizzati sono stati 467 e dunque il tasso di positività è prossimo allo 0.9%. I nuovi casi di cittadini con l’infezione sono stati rilevati a Isernia (2), Busso e Guglionesi, paese quest’ultimo da tempo tornato Covid-free. Torna ad essere Covid-free invece Termoli (l’unico cittadino contagiato è guarito). Ci sono state 2 guarigioni rispettivamente anche a Guardialfiera e Montenero di Bisaccia.

SOLO UN PAZIENTE IN MALATTIE INFETTIVE

Come ieri, anche oggi c’è stata una dimissione dal reparto di Malattie Infettive. Un’ottima notizia, che comporta anche che ad oggi solo un paziente è ricoverato nel reparto del Cardarelli deputato ai casi Covid (non gravi, che non necessitano dell’ossigenazione h24).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 907 nuovi casi per un tasso di positività che sfiora lo 0.5% (ieri era allo 0.6%). I decessi delle ultime 24 ore sono stati 24. 4 meno di ieri i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, 66 in meno quelli nei reparti ordinari.