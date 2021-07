Ieri in Molise c’erano stati 3 contagi e 3 guariti, 0 decessi e 0 ricoveri

0 POSITIVI MA SU SOLO 90 TAMPONI

Anche oggi, come successo in questa settimana che si conclude lunedì e giovedì, sono pari a zero i nuovi contagi rilevati in Molise. Certo, nelle ultime 24 ore sono calati sensibilmente i tamponi (solo 90) ma si tratta comunque di un’ottima notizia. Oggi peraltro i guariti sono 5, di cui 4 a Campobasso e 1 a Venafro, il che porta il numero degli attualmente positivi in regione a 60.

0 DECESSI E 0 RICOVERI

Non ci sono state vittime del Covid-19 oggi: l’ultimo caso risale a giovedì quando una donna 85enne di Montenero di Bisaccia è spirata nel reparto di Malattie Infettive. Negli ultimi sette giorni – oggi compreso dunque – non ci sono stati nuovi ricoveri per Covid al Cardarelli, dove i degenti restano 3 (nessuno in Terapia Intensiva).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 808 nuovi casi di Sars-Cov-2 (ieri 932) per un tasso di positività dello 0.6%. I decessi delle ultime 24 ore per Covid-19 sono stati 12 (ieri dieci in più). Gli attualmente positivi nel Paese sono meno di 45mila.

