Ieri in Molise 1 positivo su 333 tamponi (0,3%), 0 decessi, 0 ricoveri e 1 guarito.

3 CONTAGI E ALTRETTANTE GUARIGIONI, TASSO ALLO 0.7%

Anche oggi il bollettino diramato dall’Azienda sanitaria regionale riserva buone notizie: su 440 tamponi refertati sono emerse solo 3 nuove infezioni per un tasso di positività che si attesta allo 0,7%. Le nuove diagnosi di Sar-Cov-2 si riferiscono rispettivamente a malati di Campobasso, Isernia e Montenero di Bisaccia. Ricordiamo che il centro bassomolisano è interessato da un focolaio emerso all’interno della residenza per anziani ‘Villa Santa Maria’ e attualmente in paese è stata accertata una ventina di contagi. Sempre a Montenero si registra una delle tre guarigioni rilevate oggi. Le altre due persone che hanno sconfitto il virus sono di Campobasso e Tavenna. Numeri che portano a 65 il conto degli attuali positivi nella nostra regione. Stabile il numero dei ricoveri: sempre 3. Oggi non ci sono stati nuovi ingressi né dimissioni dall’ospedale Cardarelli.

DA UN MESE TERAPIA INTENSIVA AL CARDARELLI COVID FREE

Era lo scorso 3 giugno quando il bollettino quotidiano dell’Asrem riportava la dimissione dell’ultimo paziente assistito in Terapia Intensiva. Un momento di liberazione seguito a nove mesi di grande sofferenza per la nostra regione e per l’Italia intera. Da un mese non ci sono nuovi ingressi di pazienti Covid in Rianimazione.

POSITIVO UN TURISTA A CAMPOMARINO

Nelle scorse ore il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri ha comunicato via Facebook la positività di una persona che si trova in villeggiatura nel centro adriatico al confine con la Puglia.

“Questa mattina siamo venuti a conoscenza della positività di un singolo individuo che stava trascorrendo le vacanze nel nostro paese, tempestivamente è stata allertata la Asrem e tutte le autorità competenti in materia affinché vengano attivate le procedure previste nello specifico. Da primo cittadino, affinché questo caso rimanga isolato, voglio ricordare all’intera comunità, di rispettare in maniera ferrea tutte le regole previste per la lotta alla diffusione del virus, ed in particolare la mia preghiera va a tutti i proprietari e gestori di attività pubbliche, affinché per primi vigilino sul rispetto delle suddette normative”.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 932 casi di positività al Sars-Cov-2 su 228.127 tamponi (tasso di positività allo 0,4%). I decessi sono stati 22.