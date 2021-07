20 luglio – 15 casi in 7 comuni. Vaccini, in Molise ancora scoperto un quarto dei 60enni

Sono 15 i nuovi casi di positività rilevati in tutta la regione nelle ultime 24 ore da tampone molecolare. Sono distribuiti in 7 comuni: 3 a Campobasso, Guglionesi e Belmonte del Sannio; 2 a Baranello e Bojano e 1 rispettivamente a Riccia e Campodipietra.

VARIANTE DELTA DOMINANTE IN MOLISE, CLUSTER GUGLIONESI COMINCIA A RIDURSI

Complessivamente sono 662 i test del laboratorio di biologia molecolare analizzati. Qui, lo ricordiamo, è in fase di ultimazione il sequenziamento dei campioni prelevati nei giorni scorsi da soggetti contagiati. Il pre-screening, attraverso l’attrezzatura in dotazione al laboratorio diretto da Massimiliano Scutellà, ha confermato la variante delta per tutti i casi. Si tratta di una variante più trasmissibile, come ormai sappiamo, capace di infettare anche in ambienti aperti.

Il numero complessivo di guariti oggi è 9, 6 dei quali nella sola Guglionesi, il cui cluster comincia fortunatamente ad assottigliarsi.

IN OSPEDALE SOLO UNA PAZIENTE IN ATTESA DI DIMISSIONI – Sono 109 complessivamente gli attuali positivi della regione Molise, dei quali solo uno in ospedale. E’ una giovane donna residente a Guglionesi le cui condizioni tuttavia, si apprende da fonti sanitarie, sono in deciso miglioramento. La paziente potrebbe essere dimessa dal reparto di Malattie Infettive nelle prossime ore.

VACCINI, A CHE PUNTO SIAMO?

La campagna di vaccinazione, in linea generale, va avanti ma in maniera più lenta di com’era stato auspicato e previsto. La copertura al 65% entro la fine di luglio della popolazione italiana è saltata, complice anche la maggiore trasmissibilità della variante delta, largamente dominante in Molise dove tutti i casi analizzati nelle ultime settimane sarebbero riconducibili a questa mutazione. È difficile, in questo scenario, che si possa raggiungere il traguardo del 80% di immunizzati per la fine di settembre.

Se è vero che in Italia metà della popolazione vaccinabile, cioè con più di 12 anni, ha avuto due dosi di farmaco e dunque è protetta dal dal rischio di sviluppare la malattia e finire in ospedale, è anche vero che ci sono ancora troppe persone non immunizzate, soprattutto nelle fasce anagrafiche considerate a maggior rischio.

MOLISE, SOLO IL 78% DEI 60-69 ANNI IMMUNIZZATO -Nel Molise dei piccoli numeri è un caso la fascia d’età tra i 60 e i 69 anni, per la quale l’80% ha avuto la prima dose, ma solo il 78% il ciclo completo. Di fatto quasi un quarto della popolazione di questa età è del tutto priva di copertura rispetto al rischio del virus.

Questi i dati delle vaccinazioni, suddivisi per fasce d’età, relativi alla nostra regione e aggiornati alle 17 circa di oggi 20 luglio sul sito reportvaccini del Governo italiano.

I dati, calcolati sulla platea di residenti per ognuna di quelle fasce d’età, sono suddivisi per prima dose e seconda dose/dose unica (dunque ciclo completo).

Fascia Over 80

87.49% prima dose

86.65% ciclo completo

Fascia 70-79

86.77% prima dose

83.23% ciclo completo

Fascia 60-69

80.33% prima dose

77.95 ciclo completo

Fascia 50-59

73.21% prima dose

71.87% ciclo completo

Fascia 40-49

66.61% prima dose

47.37% ciclo completo

Fascia 30-39

38.89% prima dose

23.03% ciclo completo

Fascia 20-29

31.98% prima dose

17.69% ciclo completo

Fascia 12-19

25.22% prima dose

14.37% ciclo completo