17 luglio – 13 positivi e tornano i ricoveri. Prime restrizioni da quando esiste la Zona bianca

Il provvedimento

Oltre 40 positivi nel paese bassomolisano, arriva la prima restrizione in Molise da quando esiste la zona bianca. da domenica 18 luglio obbligo di mascherina sia al chiuso che all'aperto per chi vive a Guglionesi e per chi è in vacanza in paese oppure vi ha soggiornato negli ultimi giorni. Lo stesso obbligo vale per chi arriva nel comune bassomolisano, il cui sindaco ha emanato oggi una ordinanza che obbliga a segnalare positività al medico di base.