Ieri in Molise si erano registrati 16 contagi e 4 guariti. Tasso di positività di poco inferiore al 2.7%

10 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 2.7%. CRESCONO ANCORA NUMERI GUGLIONESI – Sono 10 i nuovi contagi rilevati dall’Asrem a fronte di 371 tamponi. Positivo dunque il 2.7% di questi. Ma è sempre Guglionesi a farla da padrona. Oggi 7 contagi (che si sommano ai 25 positivi fino a ieri) in più. Gli altri casi si riferiscono a Ferrazzano, Larino e Termoli. Per la cittadina adriatica si tratta del 2° contagio in pochi giorni, dacchè era Covid-free da settimane. Oggi non si registra alcun guarito, pertanto il numero di attualmente positivi in Molise sale a 77.

CRESCONO I CONTAGI, MA I RICOVERI SONO FERMI – Sta succedendo, giusto per rimanere nei confini del nostro Paese, in tutta Italia. I contagi crescono, complice la diffusione della variante Delta, molto più contagiosa, ma le ospedalizzazioni e i decessi no. Prendiamo questa settimana in Molise. Lunedì 0 casi, martedì 16 e oggi 10. In tre giorni sono quindi già 26 le nuove diagnosi di Sars-Cov-2 (praticamente lo stesso numero dell’intera settimana scorsa e circa un quarto di quella prima ancora) ma l’ultimo ricovero risale al 25 giugno e l’ultimo decesso al 1 luglio (unico da un un mese e mezzo a questa parte).

I DATI NAZIONALI – Dal bollettino quotidiano delle Ministero della Salute emergono oggi 2.153 nuovi casi di positività con un tasso del 1% (210.599 tamponi processati). Rispetto a una settimana fa il numero dei contagi è più che raddoppiato. Al momento però il sistema sanitario non ne sta risentendo con -6 posti posti letto occupati nelle Terapie Intensive e -20 nei reparti ordinari. Purtroppo anche oggi si contano 23 decessi.