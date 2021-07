Ieri in Molise c’era stato un unico caso su 117 tamponi. 0 i ricoveri, 0 le dimissioni

0 CONTAGI SU 192 TAMPONI. 7 GUARITI

Ieri un solo contagio, oggi nemmeno uno. I dati del weekend (che sconta però di un minor numero di test effettuati) sono rassicuranti. Nessuno dei 192 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo. Si sono invece negativizzate 7 persone: 3 di Civitanova del Sannio (che torna quasi Covid-free), 2 a Campobasso e 2 a Isernia.

VIRUS IN 17 COMUNI MOLISANI

Erano 15 lunedì scorso, ora sono 17. Di seguito la mappa Asrem aggiornata però coi dati di domenica 11 luglio e non con quelli odierni (vanno dunque detratti i guariti di oggi).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 888 nuovi casi di coronavirus, pari a un tasso di positività dell’1.2% (ieri era all’1). I decessi delle ultime 24 ore sono stati 13 (ieri 7) ma continuano a calare i ricoveri nelle Terapie Intensive (-3 rispetto a ieri). Tornano invece a salire i ricoveri nei reparti ordinari (+15).

L’ANALISI DELLA SETTIMANA 5-11 LUGLIO IN MOLISE

In Molise invece, come ampiamente descritto nel consueto report settimanale che vi proponiamo e come confermano i dati odierni, i ricoveri sono a zero dal 25 giugno e la Terapia Intensiva è vuota addirittura dal giorno 3 del mese scorso.