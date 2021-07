È di 7 contagi su 346 tamponi refertati il bilancio che emerge dal bollettino quotidiano dell’Asrem sull’emergenza Covid. Di questi 7, ben 5 a Guglionesi, poi 1 a Termoli e l’altro a Bojano. Tasso di positività al 2%.

Ieri in Molise erano emersi 0 contagi su 448 tamponi, 11 guariti, nessun ricovero, nessun decesso.

SI ALLARGA IL FOCOLAIO DI GUGLIONESI

A Guglionesi si allarga il focolaio che era emerso nel corso di questa settimana e che aveva coinvolto già 5 persone. Ora quindi sono 11 le persone risultate positive al tampone nel centro bassomolisano. Non risultano, almeno al momento, persone con sintomi gravi. I contagiati sono in gran parte adolescenti fra i 14 e i 16 anni e in alcuni casi senza apparenti contatti tra loro, quindi non si esclude ci possa essere più di un cluster.

AL CARDARELLI RESTA RICOVERATA UNA SOLA PERSONA

Non ci sono novità per fortuna sia per quanto riguarda i decessi che per i ricoveri. All’ospedale Cardarelli di Campobasso resta assistita una sola persona con covid-19. Gli attualmente positivi salgono oggi a quota 61, anche perché non si registrano guariti nelle ultime 24 ore.

SUPERATO IL TETTO DEI 300MILA VACCINI INOCULATI

Il Molise ha superato oggi il tetto delle 300mila vaccinazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale. Con Oltre 3.000 somministrazioni nella giornata di oggi, il conto totale supera la cifra di 302.000, tuttavia il risultato dell’immunità di gregge, o comunque di una copertura vaccinale sufficiente, è ancora lontano dall’essere raggiunto.

Considerando che attualmente sono vaccinabili le persone con un’età superiore ai 12 anni, risulta che oltre il 46% dei molisani over 12 ha completato il ciclo e può considerarsi immunizzato. Al contrario il 67% circa dei molisani ha ricevuto almeno una dose del farmaco anti covid 19.

Attualmente la priorità nella campagna vaccinale viene data alle seconde dosi, mentre per le categorie d’età più giovani, sia i trentenni e i ventenni che gli adolescenti, si procede un po’ più a rilento.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta oggi 1.400 nuovi contagi su 208.419 tamponi (tasso di positività dello 0,7%). Si tratta di dati molto simili a quelli di ieri. I decessi registrati sono 12 (ieri 25). Calano sia i posti letto occupati in Terapia Intensiva (-8) che quelli nei reparti ordinari (-20).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.