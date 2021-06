Il processo a suo carico era iniziato nel 2018 per concludersi dopo tre gradi di giudizio poche settimane in Cassazione. La condanna a sette anni è stata confermata anche dai giudici della Corte Suprema e ora l’uomo è stato trasferito nel carcere di Foggia per scontare la reclusione.

I carabinieri di Termoli sono andati a prelevarlo nella sua abitazione di Montenero di Bisaccia e lo hanno accompagnato nel penitenziario pugliese. I reati attribuiti all’ex bidello delle scuole medie di Petacciato sono pesanti: atti sessuali con minore e violenza sessuale aggravata oltre a violenza privata.

Nella ricostruzione dei giudici che hanno accolto la tesi della pubblica accusa D.B., all’epoca dei fatti era il bidello dell’istituto ‘Vincenzo Cuoco’ di Petacciato e si è reso colpevole di numerosi episodi di atti sessuali nei confronti di bambini che avevano fra gli 11 e i 13 anni, sia all’esterno del plesso scolastico che addirittura in aule quando non si svolgevano le lezioni e in orario pomeridiano.

Sono diversi gli episodi che il dibattimento ha affrontato, relativi a numerose vittime ma in modo particolare per gli abusi su un alunno all’epoca 11enne. Il processo ha inchiodato il collaboratore scolastico difeso dal legale Roberto D’Aloisio consentendo di arrivare a un verdetto per il quale gli stessi genitori che si sono costituiti parte civile coi rispettivi legali (Arnaldo Tascione, Aurora Pantalone e Mariangela Di Biase) hanno combattuto per anni al fine di far emergere la verità e avere giustizia.

Decisive in fase di indagini e successivamente a processo, sia le testimonianze di numerosi alunni della scuola media, nonché il Dna dell’uomo ritrovato sul luogo dove è avvenuto almeno uno degli episodi riscontrati dai carabinieri per i fatti avvenuti tra il 14 gennaio ed il 27 ottobre 2015.

Prima dell’avvio del procedimento a Larino, nel 2017 l’ex bidello era stato già arrestato dai carabinieri su ordine del Gip in considerazione della gravità delle ipotesi di reato. Ora deve scontare una pena residua, decurtata dal periodo trascorso ai domiciliari, di 5 anni, 9 mesi e 28 giorni di carcere.

“L’operato dei militari della Compagnia di Termoli dimostra, ancora una volta, la fondamentale importanza della presenza costante ed attenta dell’Arma sul territorio, della necessità di essere sempre tempestivi negli interventi ed il più possibile attenti nelle attività d’indagine – scrivono oggi i Carabinieri in una nota ufficiale -. Certamente meritevole l’operato dei militari operanti che, nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Campobasso, continuano a porre sempre la massima attenzione verso i reati di maggior allarme sociale ed in particolare di quelli in danno delle cosiddette “fasce deboli” che purtroppo, in diverse occasioni, non vengono denunciati per via delle condizioni di percepita impotenza, amplificata peraltro – nel caso di specie – dalla giovanissima età della vittima e dalla strumentalizzazione da parte dell’odierno arrestato del rapporto di fiducia instaurato col minore sulla base del proprio ruolo professionale”.