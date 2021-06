L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 18 di questo pomeriggio, 24 giugno, quando qualcuno ha notato che qualcosa non andava: era sempre più instabile l’impalcatura realizzata attorno ad un palazzo in costruzione proprio di fronte alla Questura di Campobasso, in via Tiberio, una delle strade più trafficate del capoluogo. A poca distanza sorgono la chiesa di San Paolo, numerosi condomini ed attività commerciali.

Il timore che potesse cedere da un momento all’altro ha fatto scattare l’allerta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di via Sant’Antonio dei Lazzari, oltre ad una pattuglia della Polizia che ha immediatamente bloccato il traffico per consentire ai pompieri di procedere con le operazioni di messa in sicurezza. Non c’è stato il tempo: le violente raffiche di vento caldo che stanno soffiando oggi su Campobasso hanno provocato il crollo definitivo dell’impalcatura. La struttura si è come accartocciata su se stessa fino a cadere causando un rumore fortissimo, avvertito in tutto il quartiere.

Soltanto per un caso fortuito è stata evitata una disgrazia, un incidente, che qualcuno si facesse male a causa del cedimento dell’impalcatura. L’immediato intervento dei vigili del fuoco e della Polizia poi ha fatto il resto ed evitato che qualcuno si facesse male a causa del crollo della struttura: in pochi minuti la zona è stata ‘blindata’, la strada deserta. Impossibile per chiunque passare anche a piedi.