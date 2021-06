È partita ufficialmente da qualche giorno, nell’ambito del progetto europeo Project Recolor, una nuova campagna di comunicazione social del Comune di Campobasso nata con l’obiettivo di coniugare la protezione del paesaggio naturale con la promozione culturale e turistica della nostra città, creando un museo all’aria aperta che conduca i visitatori in percorsi all’interno delle opere d’arte.

Recolor, Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic (Riscoperta e valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici dell’Adriatico), è il progetto del quale il Comune di Campobasso è partner insieme alla Regione Emilia Romagna (lead partner), l’Università di Bologna, il Politecnico di Sebenico, il Comune di Cividale del Friuli, Montefeltro Sviluppo Scarl, il Comune di Labin e la Città di Zara.

I primi post dedicati nello specifico a Campobasso, sono stati realizzati in lingua inglese e lanciati sulle pagine social di Project Recolor ed hanno riguardato la collina Monforte e Vico Carnaio con la sua torre.

Ne seguiranno altri ed ogni post è fatto in modo da creare continuità con il successivo e ogni descrizione rivela una curiosità architettonica, culturale, storica, paesaggistica o naturalistica relativa al percorso individuato. L’idea che è stata elaborata è quella di creare un percorso virtuale partendo dal centro storico per arrivare al Castello Monforte. Ogni settimana, con la pubblicazione di due post, la città di Campobasso sarà così rappresentata sulle pagine del progetto Recolor fino a tutto giugno.