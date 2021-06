Vecchi mastelli non ritirati in via Asia, sopralluogo dell’assessora Colaci

L’assessora all’ambiente del Comune di Termoli Rita Colaci è intervenuta per un sopralluogo in via Asia, dove non sono stati ritirati da alcuni condomini i mastelli vecchi della differenziata.

“È una questione di decoro pubblico e rispetto della norma – spiega davanti ad alcuni cittadini che hanno segnalato il problema -, peraltro potenziato dalla presenza di cartacce e sporcizia in un’area privata sulla cui pulizia è direttamente chiamato in causa il condominio. La prima cosa che farò è allertare le guardie ecologiche affinché possano procedere alla identificazione dei codici dei mastelli irregolari” chiarisce l’assessore.

È uno dei tanti controlli che in questi giorni si susseguono per garantire un servizio più efficiente in una cittadina che fra l’altro si prepara ad accogliere i turisti.