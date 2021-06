Vaccini, due ‘vax days’ per i maturandi. Il 3 giugno si apre ai trentenni, poi tocca ai ventenni

Alla fine il Vax day non sarà un open day né un Astraday. In pratica, per spiegarlo a chi non conoscesse l’inglese, la somministrazione del vaccino non sarà aperta a tutti ma domani (2 giugno) e dopodomani (3 giugno) riguarderà i maturandi, ossia i ragazzi con 18 e 19 anni, che fra poche settimane saranno in classe per affrontare l’esame che completa il percorso di studi nelle scuole secondarie di secondo grado. In totale sono 2600 studenti.

Le prenotazioni sono state aperte ieri mattina (31 maggio), dunque a 48 ore dal giorno di avvio della loro immunizzazione, che avverrà con l’iniezione del farmaco anti-covid: riceveranno il Pfizer. Sul sito si legge che “i giovani [..] verranno vaccinati nella giornata del 2 giugno nei diversi centri vaccinali attivi sul territorio regionale. Quelli di Larino e paesi limitrofi verranno convocati per il 3 giugno presso la casa della salute di Larino. Eventuali giovani che non si vaccineranno il 2 giugno e il 3 giugno verranno convocati nei giorni a seguire nei diversi centri vaccinali”.

Le modalità di adesione sono sempre le stesse: ci si dovrà collegare alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 e inserire i dati nell’apposito pulsante corrispondente alla propria fascia d’età, tenendo a portata di mano codice fiscale e tessera sanitaria.

Invece prenderanno il via il 3 giugno le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia d’età 39-30 anni, mentre per quella che va dai 29 ai 20 le adesioni potranno essere inoltrate a partire dal 5 giugno prossimo.

“Abbiamo aperto le vaccinazioni ai maturandi”, ha annunciato in Consiglio regionale il presidente Donato Toma che rispondendo a un’interrogazione della consigliera Pd Micaela Fanelli ha fatto il punto sulla campagna di immunizzazione. “Ci sarà un Astraday, ma non è stato stabilito il giorno. Si doveva fare – ha esplicitato il capo della Giunta – poi dopo le indicazioni dell’Aifa (si può impiegare Astrazeneca dai 60 anni in su) abbiamo chiesto un chiarimento in sede di Conferenza delle Regioni”. Al tempo stesso, “considerando che molte Regioni hanno somministrato l’Astrazeneca anche agli under 60 senza riscontrare particolare problemi ed essendo il commissario ad acta responsabile (Flori Degrassi, ndr) in primis delle decisioni sulle vaccinazioni, sta valutando se svolgere l’Astraday”.

Infine, Toma annuncia che giovedì in Conferenza delle Regioni sarà approfondita la vaccinazione per la fascia 12-16 anni alla luce delle ultime indicazioni scientifiche.

Nel dettaglio, per i maturandi che non sono ricompresi nella fascia d’età 18-20 anni (e quindi per coloro che hanno ancora 17 anni oppure hanno superato i 20 o anche per quanti non riuscissero a procedere con la registrazione) è stata attivata la mail maturandi.vaccino@regione.molise.it alla quale inviare le proprie richieste. Per i minori di 18 anni, va ricordato che il consenso dovrà essere compilato da un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o un tutore e che l’accesso ai punti vaccinali avverrà previo accompagnamento da parte di tali figure.

Per i maturandi di fuori regione, invece, è necessario produrre preventivamente un’attestazione di frequentazione, rilasciata dal proprio istituto scolastico, nella quale viene specificato di essere uno studente frequentante in Molise. La documentazione deve essere inviata alla mail maturandi.vaccino@regione.molise.it e solo successivamente il codice fiscale verrà abilitato alla prenotazione (che dovrà essere fatta dall’interessato).

“Con l’apertura alle ultime due fasce d’età, la piattaforma per la campagna vaccinale non ha esaurito la sua funzione – ha puntualizzato il delegato alla Digitalizzazione, il consigliere Andrea Di Lucente -. Anzi. Continuerà ad essere un punto di riferimento anche per il futuro. Per questo motivo stiamo lavorando per potenziare i servizi a supporto, rendendo il tutto sempre più vicino alle esigenze e alle domande del cittadino. E’ stato finora un lavoro fortemente dinamico, tenendo conto del continuo divenire della campagna vaccinale, modificata nel corso del tempo più volte. Il prossimo step sarà quello del certificato vaccinale”.

La decisione di aprire anche ai ventenni e ai trentenni è giunta a seguito della riunione di ieri mattina della cabina di regia per la campagna vaccinale. Nel corso dell’incontro è stata affrontata la questione dell’apertura libera voluta dal commissario nazionale all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo: al termine dell’incontro è stato deciso di avviare la raccolta delle adesioni della fetta di popolazione non ancora vaccinabile.

Inoltre è cambiato il numero del call center dedicato alla campagna vaccinale: ora bisogna comporre lo 0874-1866000 per avere informazioni sulla campagna vaccinale.