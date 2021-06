La prima città a chiudere le adesioni per l’elevato numero di richieste arrivate è stata Campobasso, che già alle 9 meno dieci di questa mattina – 7 giugno- ha raggiunto il numero di prenotazioni massime. Seguita, a strettissimo giro, da Termoli e Isernia. Vaccine Day in Molise, un successo. Ottima la risposta della popolazione all’invito a vaccinarsi domani in diversi punti allestiti nelle tre principali cittadine molisane con il monodose prodotto dalla Johnson & Johnson.

Le dosi disponibili, 2mila come annunciato dal Presidente della Regione Donato Toma qualche giorno fa, sono andate via molto in fretta, oltre le migliori aspettative. Dalle prime informazioni rilanciate nel tam tam della rete si scopre che sono stati soprattutto i giovani ad aver preso letteralmente d’assalto la piattaforma dedicata, in funzione col criterio della precedenza: tutti potevano aderire, senza limitazioni di sorta.

“Alle 7 e 50 ero già davanti al computer munito di tessera sanitaria e codice fiscale” riferisce un 28enne di Termoli che dopo aver incontrato qualche iniziale difficoltà dovuta al fatto che il sito andasse a rilento o si bloccasse, probabilmente proprio per l’elevato numero di utenti collegati, è riuscito a fare la sua prenotazione e domani potrà recarsi nell’ospedale della Croce Rossa presso l’ospedale San Timoteo o nel PalAirino di Termoli. “Sono in attesa del messaggio”, spiega con un sospiro di sollievo.

In giornata infatti gli iscritti riceveranno un sms con l’orario di convocazione e il centro vaccinale di somministrazione. Le prenotazioni, come anticipato, sono state chiuse nel momento in cui il numero dei prenotati ha raggiunto il numero delle dosi disponibili.

Ad aver inciso nel grande interesse per il Vaccine Day in programma domani anche le caratteristiche del farmaco proposto, e cioè il vaccino Janssen che a differenza degli altri è monodose e non ha bisogno di richiamo. Questo evita di dover programmare l’estate e le vacanze in base al giorno della seconda inoculazione: per il Johnson & Johnson basta una sola volta. Soprattutto i ragazzi, che a quanto risulta anche dalle cronache emerse dai punti vaccinali molisani sono i più informati e quelli con meno pregiudizi e maggiore consapevolezza, hanno manifestato un forte interesse alla giornata di vaccinazioni straordinarie.