Uomo scaraventato da furgone rosso vicino al casello A14, è ferito. Si cerca il veicolo

Episodio inquietante quello accaduto stasera 22 giugno attorno alle 20,15 all’altezza del casello A14 di Termoli, lungo la statale 87. Un uomo è stato ritrovato ferito in una scarpata in circostanze poco chiare.

Secondo le primissime testimonianze dei soccorritori sarebbe stato buttato giù da un veicolo poi dileguatosi, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine di tutta la zona. Si tratterebbe di un furgone rosso. L’uomo, ferito, è stato affidato all’ambulanza del 118 che lo ha trasferito all’ospedale San Timoteo di Termoli.

I primi a intervenire, insieme con il personale del 118, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno recuperato il malcapitato, la cui identità non è stata resa nota, apparentemente ferito e sotto shock.

Sulla vicenda aono in corso gli accertamenti e per il momento non è chiaro cosa sia accaduto. La persona soccorsa è un uomo sui 40 anni, di carnagione bianca. Ma null’altro al momento è trapelato. Sono in corso le ricerche del veicolo di colore rosso il cui conducente, in fase di manovra, ha scaraventato dall’abitacolo il malcapitato.