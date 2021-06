VENERDI’ 11 Sta per esplodere l’estate ma in questo venerdì nessuno lo direbbe mai: se le temperature sono rimaste tutto sommato gradevoli, il maltempo ha talvolta accompagnato le giornate in questa settima prossima a concludersi. Oggi ci aspetta ancora una certa instabilità che nel pomeriggio porterà anche abbondanti piogge e qualche temporale sull’intera provincia isernina e su una parte del Molise centrale, Campobasso compresa. In serata tornerà il sereno e dovrebbe chiudersi la fase più incerta di queste ultime ore.

SABATO 12 Il weekend parte sotto i migliori auspici: caldo in aumento e stabilità atmosferica saranno il leit motiv del fine settimana. Oggi pomeriggio qualche sporadica pioggerellina potrebbe bagnare alto Molise e Campitello Matese, ma sul resto della regione avremo tempo bello o appena velato.

DOMENICA 13 Trenta gradi, un tempo tipicamente estivo e l’anticiclone africano che acquista sempre maggiore potenza. Una massa di aria davvero calda è prossima a conquistarci. Il cielo non sarà del tutto sgombro di nuvole ma niente paura, non c’è rischio pioggia.