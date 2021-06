Ultima seduta del consiglio dei bambini, Gravina: “Presto torneremo in presenza”

Felici di ritrovarsi, il consiglio comunale delle bambine e dei bambini questa mattina (20 giugno) si è riunito per la sua ultima (per quest’anno) seduta incontrando il sindaco Roberto Gravina per continuare il viaggio all’interno delle amministrazioni locali.

Un consiglio comunale all’aperto che come ha detto il primo cittadino “spero torni presto a tenersi in presenza” perchè “il vostro è un progetto importante in grado di trasmettere a voi l’utilità e l’importanza delle istituzioni che anche voi nel vostro piccolo rappresentate con questo programma di incontri”.

I piccoli consiglieri, mascherina e distanziamento rispettati, hanno ascoltato con interesse le parole del primo cittadino e, applaudendo alle sue parole, si sono dati appuntamento il prima possibile quando sarà possibile tornare in aula a discutere, anche loro, di proposte che puntino a rendere la città di Campobasso una città sempre più aperta a contesti sociali capaci di rispondere alle esigenze dei più giovani come loro.