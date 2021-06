Più sportelli negli ospedali di Termoli e Isernia: Asrem corre ai ripari dopo mesi di disagi

Tre sportelli di prenotazione in più: due all’ospedale Veneziale di Isernia, uno al San Timoteo di Termoli. Asrem corre ai ripari dopo le ‘tribolazioni’ e i disagi dei cittadini molisani: più di qualcuno ha dovuto attendere ore e affrontare lunghe file prima di poter prenotare una visita medica specialistica negli appositi Cup.

Il direttore generale Oreste Florenzano annuncia oggi – 1 giugno – l’avvio del piano di potenziamento degli sportelli di prenotazione delle prestazioni specialistiche su tutto il territorio regionale. Che ora passerà al vaglio degli utenti: giudicheranno loro se il servizio effettivamente migliorerà.

Il sistema è stato riorganizzato attivando, spiega il capo dell’Azienda sanitaria, “il nuovo servizio di front office”. Il che vuol dire che dovrebbe migliorare la qualità del rapporto con l’utenza. Inoltre, aggiunge Florenzano, “è stata aumentata l’efficienza dell’intero servizio di prenotazione con attivazione di ulteriori sportelli soprattutto nelle strutture aziendali che hanno risentito maggiormente, negli ultimi tempi, della carenza di personale dedicato”.

In sostanza, saranno aumentate le giornate ed estesi gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a più alta affluenza, oltre all’aumento del numero delle postazioni. Tutto questo consentirà di “assicurare tempestivamente le attività di prenotazione delle prestazioni evitando le lunghe file di attesa sin qui verificatesi”.

Il dg Asrem spiega poi che “particolare attenzione è stata riservata agli sportelli di front office del presidio ospedaliero S. Timoteo e dei Poliambulatori di Termoli ed Isernia ove presenti particolari criticità”.

In particolare nel nosocomio della città adriatica “gli sportelli Cup sono stati potenziati aumentando le postazioni alle tre esistenti a quattro con estensione dell’orario di apertura del mattino ed apertura di tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì”. Quindi gli sportelli non saranno più aperti due soli pomeriggi a settimana.

Sarà migliorato anche il servizio al Veneziale di Isernia: anche gli utenti del nosocomio pentro hanno vissuto giornate di disagi. In questo caso saranno attivate due postazioni che “eviteranno ai cittadini di doversi recare presso il Poliambulatorio distrettuale per poter effettuare le prenotazioni ed i pagamenti”. Nel frattempo, nel Distretto Sanitario di Isernia “sono state aperte 4 postazioni, rispetto alle due attuali, con la relativa estensione degli orari al pubblico”.

Sempre oggi è entrato in funzione anche il nuovo call center sanitario regionale, il numero verde attraverso il quale è possibile richiedere informazioni di carattere sanitario e prenotare, spostare, annullare gratuitamente da telefono fisso e/o cellulare, visite ed esami diagnostici effettuati presso le strutture sanitarie della Regione Molise.

“Gli operatori del call center regionale – evidenzia sempre Florenzano – sono a disposizione di quanti hanno necessità di prenotare e/o richiedere informazioni di carattere sanitario nella Regione Molise”. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 da telefono fisso al numero 800 639 595 e da cellulare al numero 0875 75 26 26.



Non ci sono invece date precise sull’attivazione del nuovo Cup unico regionale: qualche giorno fa il consigliere regionale M5S Fabio de Chirico aveva denunciato lo slittamento dell’entrata in funzione del sistema dopo che l’azienda che si era aggiudicata i servizi informatici in sub appalto aveva chiesto una proroga di 52 giorni per completare il passaggio dei dati dal Data Center regionale.

“L’entrata in funzione del nuovo sistema Cup regionale nei prossimi mesi – dichiara il dg Asrem Florenzano – consentirà al cittadino di poter disporre di numerosi strumenti per poter procedere anche autonomamente alla prenotazione, spostamento, disdetta di prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso una app dedicata al cittadino o tramite portale web aziendale. Verranno inoltre attivati gli strumenti telematici per il pagamento dei ticket o delle prestazioni in intramoenia quali PAGO PA evitando le file presso gli sportelli e velocizzando le procedure”.