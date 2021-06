Torna l’isola pedonale a Termoli: centro vietato alle auto di sera nei weekend e per tutto agosto

Torna l’isola pedonale a Termoli. Il dirigente della Polizia Municipale Pietro Cappella ha firmato l’ordinanza numero 175 del 16 giugno 2021 con la quale vengono interdette al traffico alcune strade del centro di Termoli nel periodo estivo.

In particolare il divieto avrà valenza nelle serate dal venerdì alla domenica nei mesi di giugno e luglio, per tutte le serate del mese di agosto e ancora nelle serate dal venerdì alla domenica fino fino al 15 settembre, sempre con orario dalle 20 alle 2.

Saranno chiuse al traffico con transenne a sbarrare l’accesso l’incrocio fra Corso Fratelli Brigida e Corso Umberto I, oltre al tratto fino all’incrocio con via Frentana e con via Aubry dal secondo Corso. Da via Carlo Delcroix non si potrà risalire in via Aubry mentre dalla rotatoria delle paranze al porto non si potrà andare verso il centro e sarà obbligatorio defluire verso via Marinai d’Italia.

Inoltre verrà vietato l’accesso al traffico da Piazza Garibaldi verso Corso Umberto I e in direzione corso Nazionale.