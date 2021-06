Raccontare il Molise con un linguaggio nuovo, quello di TikTok, il social network più usato dagli adolescenti ma ormai sempre più di moda anche fra giovani e adulti, tanto da aver superato i 100 milioni di utenti in Europa.

È questa la settimana dedicata al Molise per la campagna di TikTok #tiraccontolitalia, “sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia, dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali”.

Quella dedicata al Molise è la settima tappa della campagna nazionale sviluppata in 20 settimane, 5 mesi in cui su TikTok vengono condivisi contenuti dedicati a ognuna delle 20 regioni italiane.

“La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokMolise” spiegano dal social network dopo una presentazione on line tenuta questa mattina. Nel video di presentazione alcune delle ricchezze della regione: dalle spiagge della costa alle cascate di Carpinone, dal Teatro Sannitico di Pietrabbondante al lago di Castel San Vincenzo, senza dimenticare prelibatezze come il tartufo o la pampanella. Considerata la platea mondiale di utenti di TikTok, per il Molise potrebbe essere una vetrina turistica eccezionale, se ben sfruttata.

Per questo racconto diverso della Penisola, TikTok ha scelto come protagonisti quattro ambassador, che accompagnano il racconto dell’Italia con storie e curiosità. Sono Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1 milioni di follower, che crea delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porta gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconta ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), fa scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

“Il Molise esiste e fa parlare di sé grazie alla community di TikTok che, con senso dell’umorismo, mostra paesaggi incantati – si legge nella presentazione a cura di TikTok -. Raccontata con ironia, la piccola Regione dell’Italia meridionale – nata dopo essersi staccata dall’Abruzzo nel lontano 1963 – su TikTok sfata la credenza che #ilmolisenonesiste mostrando, invece, che #ilmoliseesiste portando con sé natura, storia, arte, antiche tradizioni e gastronomia. Un tripudio di bellezza che genera una sensazione di (ri)scoperta unica, a cominciare dal suo territorio e dalle località di mare: Campomarino, Marina di Petacciato, Termoli… Spiagge e acque caraibiche. Anche l’entroterra ha paesaggi che trasmettono, in solo pochi secondi, calma e tranquillità: qui il tempo sembra essersi fermato per trattenere tutta la purezza di questi luoghi. Ne è un esempio la sorgente del Volturno nei pressi di Castel San Vincenzo, per raggiungerla basta seguire le indicazioni del travel creator e ambassador del progetto Giovanni Arena (@giovanniarena_). Ma anche la Cascata di Carpinone, classificata come bene ambientale del FAI, sorge nel cuore di un piccolissimo borgo ed è immersa in un bosco incantato e una natura floreale – uno spettacolo dei più affascinanti che la natura del luogo offre. E, per chi non soffre di vertigini, poco distante, per l’esattezza a Roccamandolfi vi è anche un ponte tibetano che attraversa una gola: per una camminata sospesa sopra la natura.

Campobasso, il Teatro Italico di Pietrabbondante, Altilia Sepino – la Pompei del Molise, il Santuario dell’Addolorata a Castelpretoso (che, al primo sguardo, sembra di essere stati catapultati nel mondo di Frozen) e il piccolo borgo di Santa Maria del Molise ai piedi del Matese. Questo e tanto altro per dire che il Molise esiste, ed è bellissimo”.

Uno spazio è dedicato alle tradizioni molisane come artigianato e gastronomia. “’Dimmi che sei del Molise senza dirmi che sei del Molise’ direbbe la community molisana e la risposta è tutta nelle tradizioni culinarie: affettati, formaggi, ma soprattutto pasta. La spiga di grano è il simbolo della provincia di Campobasso, e della regione sono tipici anche alcuni dei più noti formati di pasta: cavatelli, fusilli, crioli, taccozze, cappellacci – rigorosamente però, fatti in casa come la miglior tradizione insegna. Ne è un esempio la ricetta dei Cavatelli fatti a mano di Federica, creator molisana nota in-app con il nickname di @federnap, perfetti per il pranzo in famiglia della domenica.

E se il tempo in Molise sembra essersi fermato, per trattenere usanze di un tempo, il tutto si riflette anche nel suo artigianato fatto di attenzione e cura al dettaglio. Come Antonio Eufrasa Pietromonaco che sfata il mito che artigiano e calzolaio siano lavori da desueti. Infine, per sentire battere il cuore ad un forno di una fonderia bisogna recarsi nell’antiche fonderie di Campane Marinelli ad Agnone: cose di altri tempi”.

Infine la colonna sonora. “Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l’Italia a cui si aggiunge una playlist #TikTokMolise, che include brani di artisti locali come Fred Bongusto e Tony Dallara, a canzoni della tradizione locale popolare come “Rosabella del Molise”. Non poteva mancare “Il Molise Esiste” di Cantine Riunite Band: il brano ideale per mostrare le ricchezze della regione”.