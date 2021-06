Grande successo per l’ultimo appuntamento di TermoliMusica. Domenica 13 giugno alle ore 19 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli ha preso il via il tour del soprano Giorgia Teodoro, vincitrice del Premio NuovoImaie 2019 a lei assegnato a seguito della vittoria del primo premio alla 75° edizione del prestigioso Concorso per giovani cantanti lirici della Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Il tour, organizzato dall’Associazione Musicale Orfeo Stillo, toccherà diverse città italiane grazie anche alla collaborazione di diversi Enti, primo fra tutti l’Associazione Onde Serene di Termoli organizzatrice della XVI edizione della Stagione TermoliMusica.

Il programma di questa prima serata è stato un viaggio nell’universo femminile, si è cantato di vita, di amore, di abbandono, di attaccamento alle cose che evocano persone, luoghi, ricordi e anche della devozione. Una progressiva scoperta di come i compositori hanno messo in musica questi aspetti per nulla semplice dell’animo muliebre.

Grande successo ha riscosso il concerto tra il numeroso pubblico presente nonostante tutte le misure di sicurezza attivate, complice la bravura degli interpreti: il soprano Giorgia Teodoro ed il M° Luigi Stillo al pianoforte, sia per la proposta assai varia che hanno presentato al pubblico di Termoli. Un programma vario e molto completo che ha previsto le più belle arie da camera di Cilea, Pilati, Tosti, alternate alle più toccanti

arie d’opera di Mozart, Puccini, Gounod.