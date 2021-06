Terminal chiuso, disagi per viaggiatori e autisti: “Parcheggio Unimol inadeguato”

Da lunedì 28 giugno e per una settimana, il Terminal Bus di Campobasso è chiuso per permettere i lavori di completamento del sovrappasso. L’amministrazione comunale, in accordo con la Polizia Municipale, ha deciso di destinare l’ampio parcheggio di viale Manzoni (quello nella parte superiore dell’Università, ndr) all’arrivo e alla partenza dei pullman.

Le comunicazioni ci sono state ma molti cittadini ignari del tutto hanno incontrato non poche difficoltà in questi giorni. C’è chi è stato costretto a lanciarsi in inseguimenti con l’auto pur di raggiungere il pullman. Altri invece hanno dovuto rimandare la partenza proprio perché non sono riusciti a salire sul mezzo che aspettavano al terminal degli autobus invece che in viale Manzoni.

Come detto, da lunedì scorso non è possibile usufruire del servizio di trasporto pubblico nell’abituale quartier generale dei bus dal momento che è stato chiuso largo Carile, snodo che porta proprio alla stazione degli autobus, e dove sono in corso i lavori di realizzazione di uno dei lotti del sovrappasso pedonale. L’area è stata chiusa per 7 giorni.

E per prendere il pullman extraurbano è necessario arrivare al parcheggio vicino al Pala Unimol, scelto come luogo di sosta degli autobus. Peccato che non tutti siano informati e gli stessi autisti hanno lamentato una comunicazione insufficiente anche da parte delle stesse aziende di trasporto: “Al terminal e sui mezzi di trasporto non sono stati affissi appositi cartelli” racconta proprio un autista di una delle aziende del trasporto regionale.

Quest’ultimo lamenta anche le difficoltà che si incontrano nel parcheggio vicino al Palazzetto dello Sport dell’università dove i pullman hanno difficoltà ad uscire e a fare manovra con il rischio che qualche passeggero venga investito. “In questi giorni – riferisce l’autista – non abbiamo visto nemmeno un vigile urbano nel parcheggio nonostante le difficoltà e i rischi che si corrono visto che gli spazi sono ristretti”. Al tempo stesso il piazzale del parcheggio dell’università è già stato danneggiato proprio dai pullman in transito.

La riaperture del Terminal è prevista per lunedì 5 luglio.