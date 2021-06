Tenta un furto al centro commerciale, denunciato un extracomunitario senza permesso di soggiorno

Un cittadino straniero è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato. Dopo una segnalazione pervenuta al 113 da parte del direttore di un noto punto vendita di Campobasso, circa la presenza di due uomini che si aggiravano con atteggiamento sospetto tra gli scaffali del negozio, gli agenti della Volante sono intervenuti sul posto, dove hanno individuato i due uomini oggetto della segnalazione, notando sin da subito che uno di essi portava con sé una grossa busta di color argento.

I due uomini sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti di rito e dall’identificazione è emerso che gli stessi, rispettivamente di anni 31 e 25, entrambi cittadini georgiani dimoranti in Campania, con diversi precedenti penali a carico per reati di furto, erano in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, in quanto privi di permesso di soggiorno.

La borsa in possesso di uno dei soggetti è stata, inoltre, sottoposta ad analisi della Scientifica, riscontrando che era stata abilmente modificata al fine di “schermare” gli oggetti rubati posti al suo interno ed eludere in tal modo l’allarme al passaggio presso le barriere antitaccheggio del negozio.

L’uomo in possesso della borsa, sottoposta a sequestro, è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per il reato di tentato furto. Nei confronti di entrambi, inoltre, sono stati emessi i decreti di espulsione dal territorio nazionale.