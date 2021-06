MERCOLEDI’ 9 La fase perturbata inizia ad allontanarsi in questo mercoledì. Dopo i forti temporali delle ultime 48 ore stamattina i cieli del Molise saranno solo parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio qualche timida pioggia farà la sua comparsa nell’area matesina ma in generale, anche se resisterà una certa instabilità, non si prevedono altre fasi di maltempo intenso. La discesa di correnti più fresche dal nord Europa, pur rendendo vivace il contesto, non dovrebbe intaccare le temperature che resteranno gradevolissime con punte superiori anche ai 25 gradi.

GIOVEDI’ 10 Molise diviso in due in questo giovedì caratterizzato da bel tempo mattutino e un pesante annuvolamento pomeridiano su tutta la provincia di Isernia e parte del Molise occidentale e centrale. Il vortice ciclonico che giunge da nord Europa rende instabile l’atmosfera portando anche qualche temporale seppur di breve durata. In serata, infatti, è previsto il ritorno del sereno. Temperature in lieve aumento.