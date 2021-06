Il trabucco di Termoli e il lago di Castel San Vincenzo ce l’hanno fatta: rappresenteranno il Molise sui barattoli della limited edition di Nutella ‘Ti Amo Italia’ a partire dall’autunno. Erano 4 le località molisane candidate: le due vincitrici l’hanno spuntata sia su Campitello sia sul Paese Vecchio di Termoli.

Per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione del particolare concorso, attraverso una competizione online che ha raccolto ben 2.143.217 voti da parte del pubblico.

Tra i 42 ‘luoghi del cuore’ (due per ogni regione) scelti ci sono Termoli con la sua antica macchina da pesca, il trabucco (che per errore è stato scambiato con quello ‘di Bricche’ essendo invece quello di Celestino), e lo splendido lago della fiabesca località altomolisana. A loro lo ‘scettro’ della molisanità.

Il significato di questa edizione speciale di vasetti della celeberrima crema alla nocciola è stati quello di celebrare il legame e la meraviglia del nostro Paese in ogni suo scorcio, dal più noto al più nascosto e non per questo meno straordinario.

L’appello che Nutella ha avviato sui social network ha visto la straordinaria partecipazione degli utenti che hanno dato vita a una sfida entusiasmante candidando oltre 1600 meraviglie. Tra le oltre 1600 candidature iniziali, a sfidarsi nel duello finale sono stati 84 luoghi/immagini suggestivi della nostra penisola, selezionate in collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), con l’obiettivo di creare sempre più consapevolezza sulla meraviglia dei luoghi che ci circondano. Luoghi che diventeranno bellissimi barattoli.

I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno scelto le immagini vincitrici rappresentative di ogni regione d’Italia e che saranno raffigurate sui 42 vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori, in arrivo sui punti vendita a partire dal prossimo ottobre.

Ecco i luoghi vincitori: in Abruzzo Lago di Scanno e Pacentro, in Alto Adige Seceda e Tre Cime di Lavaredo, in Basilicata Pietrapertosa e Lago Laudemio, in Calabria Tropea e Scilla, in Campania Napoli e Procida, in Emilia Romagna Comacchio e Rimini, in Friuli Venezia Giulia Baia di Sistiana e Trieste, nel Lazio Ponza e Roma, in Liguria Sestri Levante e Portovenere, in Lombardia Bergamo e Franciacorta, nelle Marche Numana e Lame Rosse, in Molise Lago di Castel San Vincenzo e Trabucco di Termoli, in Piemonte Colle del Nivolet e Monviso, in Puglia Torre S.Andrea e Polignano a Mare, in Sardegna Arbatax e Baunei, in Sicilia Lampedusa e Saline di Marsala, in Toscana Lago di Gramolazzo e Orbetello, in Trentino Cascata del Lares e Lago Nero, in Umbria Spello e Cascata delle Marmore, in Valle d’Aosta Ghiacciaio del Miage e Lago Gover, in Veneto Malcesine e Padova.

Una nuova e importante visibilità per le bellezze nostrane.