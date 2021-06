Scelgono Villa De Capoa per il “sì”: primo matrimonio con il nuovo regolamento

A unire i due sposi in matrimonio, il consigliere comunale Giose Trivisonno. La coppia visibilmente emozionata è stata accolta dai pochi parenti previsti a causa delle norme anticovid in una location organizzata nei minimi particolari e capace di offrire scenario raffinato ed elegante.

Vladimiro e Maria Elena lavorano e risiedono fuori dal Molise ma per celebrare il loro “sì” hanno scelto Campobasso con il suo giardino principesco. Proprio Nicola Simonetti al riguardo ha infatti sottolineato: “Anche questo è un modo anche per divulgare la conoscenza del patrimonio artistico cittadino in modo più ampio pere questo ci auguriamo che anche coppie provenienti da fuori Campobasso scelgano di sigillare il loro amore in uno dei nostri angoli più belli e suggestivi inseriti nel regolmento”