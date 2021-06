Presentarsi all’appuntamento per una visita medica e scoprire che quell’appuntamento in realtà non esiste. Perché qualcuno l’ha fissato senza accertarsi della effettiva presenza del medico. È la paradossale disavventura capitata ieri 28 giugno a Termoli a una anziana cittadina che si era recata nel poliambulatorio di via del Molinello assieme al figlio.

È proprio quest’ultimo a raccontare la vicenda a Primonumero.it. “Lunedì pomeriggio ho accompagnato mia madre 80enne per una visita dermatologica con la dottoressa Perrotta al poliambulatorio di via del Molinello dopo aver fatto la regolare prenotazione al Cup che mi aveva assegnato l’appuntamento. Ma quando siamo arrivati, gli operatori sanitari ci hanno detto che c’era un problema, visto che il medico non era presente. Preciso che la responsabilità non è certo della dottoressa, ma probabilmente chi era al Cup quando abbiamo fatto la prenotazione non si è accorto che per lunedì pomeriggio non c’era la disponibilità del medico”.

Comprensibile la frustrazione del cittadino che ha dovuto riaccompagnare la madre a casa e non sa ancora quando potrà portarla di nuovo alla visita. “Ci è stato riferito che dobbiamo chiamare un numero di telefono il 12 luglio prossimo per rifare la prenotazione. Immaginate cosa vuol dire portare una persona di 80 anni in un ambulatorio e poi doverla riportare a casa senza aver sostenuto la visita. Siamo veramente all’assurdo, ne fanno le spese sempre le persone che hanno più problemi degli altri”.

Ma c’è anche un’altra riflessione. “Mia madre doveva fare una visita dermatologica, quindi non una cosa urgente, però ci è stata rinviata di almeno due settimane. E se invece avesse dovuto fare una visita cardiologica o pneumologica? Se avesse avuto un’urgenza? Queste sono cose – si sfoga l’autore della segnalazione – che non dovrebbero accadere nella sanità pubblica e ti viene il dubbio che accadano proprio per un motivo preciso”.

È palese infatti che proprio per evitare disagi di questo tipo e per accorciare i tempi delle visite mediche, molti cittadini si trovino praticamente costretti a rivolgersi alla sanità privata come avviene da anni in moltissimi ambiti. Ancora una volta quindi la sanità pubblica molisana palesa evidenti inefficienze e disguidi difficili da giustificare.