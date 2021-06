Ancora troppi gli abbandoni illeciti dei rifiuti sul territorio comunale. Ancora troppi i cittadini che scaricano la loro spazzatura dove capita, a volte lasciandola in strada in sacchetti maleodoranti, fuori dagli orari di conferimento e fuori dal calendario della differenziata. on l’estate e l’aumento di residenti, il fenomeno che angustia da sempre la cittadina turistica molisana si ripropone in forme più gravi e diffuse. Accompagnato dai tanti errori di corretto conferimento dei rifiuti da separare: plastica mischiata al secco, organico sporcato da carta, materiale di riciclo messo nel bidone dell’indifferenziato.

Nella mattinata di oggi 24 giugno le guardie ecologiche hanno fatto numerosi controlli su diverse zone della città, sia per quanto riguarda gli abbandoni indiscriminati sia per quanto concerne gli errati conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze domestiche, rispetto ai giorni e alle modalità di conferimento.

Foto 2 di 2



L’Azienda, la Rieco Sud, rinnova l’appello a tutti i cittadini per una “maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio e invita a denunciare alle forze dell’ordine gli illeciti ambientali al fine di salvaguardare la salute e il decoro della nostra città”.

Si ricorda che i rifiuti ingombranti, i Raee e gli sfalci da giardino possono essere portati all’Ecocentro di via Arti e Mestieri, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per il ritiro a domicilio basta prenotarsi gratuitamente chiamando il numero verde 800.688.712 o recandosi presso l’Ecosportello Rieco Sud in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.