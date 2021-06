A poche ore dal pareggio dei rossoblù nel turno casalingo contro il Porto Sant’Elpidio (1-1), continuano i preparativi nella città capoluogo in vista della aritmetica promozione della squadra di mister Cudini nella terza serie italiana.

Sostegno e cori non sono mancati domenica scorsa nonostante il pari (inaspettato) perché “al di là di tutto – hanno ammesso in molti – siamo qui con una possibilità (a momenti matematica) di entrare nel calcio che conta, grazie al buon campionato della squadra“. Chapeau.

Il prossimo match – domenica 13 giugno – è in casa del Rieti e purtroppo non tutti i supporter dei Lupi non potranno seguire la sfida. Allo stadio della città reatina sarà possibile l’accesso soltanto a 400 tifosi del Lupo. Almeno queste le prime notizie ufficiose iniziate a circolare nel pomeriggio di oggi.

E c’è una proposta che ha preso piede in queste ore e che vorrebbe quindi prendesse forma in un’azione concreta da parte del Comune e del sindaco Roberto Gravina (che domenica era in tribuna a tifare per il lupo) e dell’assessore allo Sport, Luca Praitano: si tratta della possibilità di collocare un maxi-schermo in un punto aperto della città (si pensa, per esempio, al parcheggio dello stadio dove sarebbero consentite le necessarie distanze) per permettere ai tifosi di seguire insieme il match e possibilmente gioire creando un filo virtuale con gli undici in campo a Rieti.

Sui social network, sulle pagine dedicate, i supporters del Campobasso ma anche i simpatizzanti e i semplici cittadini, stanno chiedendo a gran voce l’installazione del maxi-schermo per potere assistere ad una gara che rappresenta un altro crocevia importante per la fine della stagione calcistica.

La richiesta non sarebbe ineseguibile. L’ultima parola spetta agli amministratori di Palazzo San Giorgio.

Tornando ai tagliandi invece la Società del Rieti ha messo a disposizione dei tifosi del Campobasso 400 biglietti per la trasferta in terra laziale. I tagliandi saranno disponibili a partire da venerdì in modalità online sul circuito Etes. Il prezzo sarà di dieci euro più diritti di prevendita e la quota di 400 biglietti è aumentabile di fronte a un’eventuale richiesta maggiore. In tanti si stanno già organizzando per far sentire la propria voce ai calciatori.