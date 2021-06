Deve scontare ancora tre anni di carcere il 39enne di Termoli che è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri. È lui uno dei due uomini che nel marzo 2011 rapinarono l’oreficeria di via Frentana, in pieno centro a Termoli.

Un colpo che fece particolare scalpore perché avvenuto in pieno pomeriggio con tanto di aggressione nei confronti dell’orefice. Ma dopo anni di indagini adesso arriva la parola fine sull’intera vicenda.

Era il 9 marzo 2011 quando due uomini entrarono nell’oreficeria fingendosi clienti per poi aggredire il titolare immobilizzandolo e portando via un astuccio con anelli preziosi.

Le urla della vittima fecero scattare immediatamente l’allarme e la descrizione dei due aggressori fornì alle forze dell’ordine altri elementi utili alle indagini. Un particolare che ebbe parecchio risalto all’epoca fu che uno dei due indossava una parrucca castana da donna, poiché per non dare nell’occhio i due rapinatori erano entrati nel negozio come una normale coppia per un acquisto di preziosi. Parrucca che tra l’altro venne persa durante la fuga a piedi e poi recuperata dalle forze dell’ordine.

Uno dei due rapinatori venne poi condannato in via definitiva per rapina impropria a 3 anni di reclusione. Nella giornata di giovedì 24 giugno la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso ha messo quindi un ordine di carcerazione nei suoi confronti e i carabinieri di Termoli gli hanno notificato il provvedimento per poi trasferirlo nel carcere di Foggia dove il 39enne deve scontare ancora una pena residua di 2 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione.