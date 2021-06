Rally ‘Terra d’Argilla’, Nicola Rivellino si fa onore in provincia di Frosinone

Domenica si è corso l’ottava edizione del Rally ‘Terra d’Argilla’ che si è svolto in provincia di Frosinone. Una gara dura, massacrante sia per il caldo che per il percorso molto difficile. E infatti sono stati tantissimi i ritiri e gli incidenti.

Tra i partecipanti, il campobassano Nicola Rivellino che con la sua Peugeot 106 si è piazzato quinto di categoria e trentesimo assoluto. Per il driver si è trattato del secondo appuntamento stagionale: “Andiamo avanti con forza e fiducia portando in giro per l’Italia il nome del Molise e degli sponsor che ci sostengono”.