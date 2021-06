La campagna di immunizzazione

La campagna di immunizzazione anti-covid accelera: nelle prossime ore in Molise saranno aperte le prenotazioni per le fasce più giovani. Mentre domani si inizierà a vaccinare 2.600 studenti che devono affrontare l'esame di maturità: riceveranno il Pfizer. Ad annunciare le novità il presidente Donato Toma e il consigliere regionale Andrea Di Lucente. In Aula il governatore sottolinea poi che "ci sarà un Astraday, ma non è stato stabilito il giorno. Decide il commissario ad acta".