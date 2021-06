Prendere posizione nel nostro tempo: stare con chi è ai margini

XIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno B

Non temere, soltanto abbi fede! (Mc 5,21-43).

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: alzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.

L’evangelista Marco ha uno stile tutto suo nel raccontare le vicende di Gesù; una sua caratteristica è di creare dei “sandwich” narrativi: inserire, cioè, all’interno di un racconto, un’altra vicenda che è in rapporto con la narrazione principale. Che cosa accomuna la storia di una bambina morente e una donna adulta malata nell’organo che genera la vita? Entrambe sono donne e stanno lottando contro la morte: fisica nel caso della ragazza, sociale, per l’emorroissa che, essendo in continuo stato di impurità, è esclusa dalla vita sociale. In entrambi i casi ciò che cambia la situazione è la fede che ha sia la donna che il padre della ragazza.

Racconti come questi, se letti fuori contesto, rischiano di fuorviare chi pensa di sostituire la medicina con la preghiera, come spesso è capitato di sentire anche in questo tempo di pandemia. In realtà ai tempi di Gesù, la medicina era imparentata con la sfera religiosa perché le cure, spesso approssimative, avvenivano nei pressi dei templi degli dei guaritori, come Asclepio. Oggi sarebbe illogico sostituire le cure mediche con il ricorso a riti che saprebbero di magia: la preghiera che il cristiano è chiamato a fare non è un rito magico, ma l’adesione alla volontà di Dio che porta all’impegno concreto per sollevare i nostri simili dalla sofferenza, che è quanto ha fatto Gesù durante la sua vita di annunciatore del regno di Dio, reso presente dal suo avvicinarsi con empatia e solidarietà non tanto e non solo alle malattie ma alle persone malate o afflitte da altre forme di sofferenza morale e materiale.

L’evangelista ha voluto conservare il ricordo di questi gesti solidali non per mostrare il potere miracolistico di Gesù, ma per dire che l’adesione a Gesù dona la vita vera, soprattutto a coloro che per la loro collocazione sociale (donne, poveri, peccatori, stranieri, malati) vengono esclusi dal circuito delle società basate invece sul primato del fare, dell’emergere, dell’accaparrarsi spazi più o meno grandi di potere e successo.

Più che sperare di ricorrere ai miracoli (espressione di un “dio tappabuchi” per dirla con il teologo Bonhoeffer), il vangelo ci insegna a prendere posizione nel nostro tempo e nelle nostre società, scegliendo sempre di stare non con chi è al vertice e gestisce il potere ma con chi è ai margini e non partecipa alla divisione dei beni sempre più concentrati nelle mani di pochi. Considerare la fede in Gesù un’alternativa credibile alla scienza medica invece, toglie a questi racconti la loro carica rivoluzionaria e riduce il vangelo ad una ingenua illusione per chi non può permettersi cure efficaci.

Don Michele Tartaglia