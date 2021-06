C’è anche il termolese Michele Del Vecchio tra i 12 libri inediti finalisti del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, giunto alla sua V edizione. Il ventisettenne scrittore di origini siciliane, ma termolese di adozione, è in lizza con Che io leda, il suo ultimo nuovo romanzo inedito.

“Non posso dire nulla – ha spiegato Michele al telefono – perché il testo è in gara, ma sono molto contento e non me lo aspettavo, è stata una bella sorpresa e ora bisogna aspettare“. Con lui anche Stefano Amato, L’ultima candela di Krujë, Enrica Aragona, Dove il mare diventa cielo, Paolo Barletta, Il mare d’inverno, Marco Franchino, Il confine della pelle, Luca Illetterati, Rimane sempre qualcosa, Maura Maioli, L’uomo senza fuoco, Marco Medugno, Il cuore a stella, Gennaro Rollo, Malta bastarda, Luca Saltini, Fino al confine, Martina Tozzi, Christine, Pierpaolo Vettori, Un uomo sottile.

Michele Del Vecchio concorre anche per la Sezione Giovani, insieme a Stefano Amato, Paolo Barletta e Martina Tozzi. La commissione di Neri Pozza editore, in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Milano, li ha ritenuti meritevoli di figurare tra i 12 candidati dell’edizione maggiore del Premio.

In questo nuovo libro Michele del Vecchio, con Che io Leda, adotta il punto di vista di una bambina per conferire una dimensione favolistica a una delle più grandi tragedie umane dei nostri tempi: le ondate migratorie e gli sbarchi clandestini. Per Michele, autore del blog “Diario di una dipendenza” e del romanzo d’esordio “Malanotte”, si tratta della seconda opera.

Il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, giunto alla sua quinta edizione, è dedicato a opere inedite di narrativa letteraria. Alla data conclusiva, il 1 marzo, sono arrivati 1.312 testi. Una commissione designata dalla casa editrice ha selezionato le dodici opere che concorreranno per la V edizione del Premio Neri Pozza. La cinquina finalista sarà annunciata il prossimo 12 luglio.

A decretare il vincitore sarà il giudizio di un Comitato di Lettura composto dall’agente letterario Marco Vigevani, dallo scrittore, giornalista e editor per la narrativa italiana Roberto Cotroneo, dallo scrittore Andrea Tarabbia, dalle scrittrici Wanda Marasco, Francesca Diotallevi e Sandra Petrignani, dalla editor e giornalista Laura Lepri, dal direttore editoriale Giuseppe Russo.

Il vincitore sarà annunciato il 10 settembre durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà al Teatro Olimpico di Vicenza, e riceverà in premio un assegno di 25 mila euro e la pubblicazione dell’opera da Neri Pozza Editore.

La Sezione Giovani, indetta all’interno del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Milano, è riservata ai partecipanti al Premio che abbiano età inferiore ai 35 anni e prevede per il vincitore la pubblicazione dell’opera da parte di Neri Pozza editore. Alla data conclusiva, il 1 marzo, sono arrivati 310 testi in concorso per la Sezione Giovani.

La selezione delle opere è avvenuta a cura del Comitato di Lettura del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Milano, grazie a una giuria composta da 10 membri scelti fra i lettori (7) e gli iscritti (3) ai corsi di scrittura creativa di Laura Lepri.