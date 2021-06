Pietro Cogliati, il simbolo dei Lupi: “La C il coronamento di un percorso di 3 anni”

Ha vissuto le ultime tre stagioni da protagonista, mettendo a segno 31 gol in 82 partite in rossoblù. E non è ancora finita qua. Pietro Cogliati è sicuramente il simbolo della rinascita del Campobasso: arrivato nell’ottobre del 2018, non fu confermato l’anno successivo ma poi il ritorno essenziale a campionato ancora una volta in corso. E la conferma del 2020, base da cui ripartire per dare l’assalto alla serie C. Queste sono le sensazioni del bomber milanese.

La meta è vicina, la C è un sogno che si realizza: personalmente come lo vive visto che questa per lei è la terza stagione a Campobasso?

“Lo vivo come il coronamento di un percorso, del lavoro che è stato fatto in questi tre anni. un lavoro sia personale sia della società che della squadra. Quindi è una sensazione molto positiva, molto bella. Tra l’altro è il primo campionato che vinco, la piazza ci è sempre stata vicina e calda, ci fa veramente piacere”.

31 gol in 82 presenze in rossoblù: si sarebbe aspettato questi numeri nell’ottobre del 2018, quando firmò il primo contratto?

“Se devo essere onesto no. All’inizio è stata una scommessa, con tanta voglia di rimettersi in gioco in un contesto diverso e devo dire che è stata una scommessa vinta. Questa piazza per me è stata una bella scoperta, anche dal punto di vista della carriera personale ho trovato un nuovo ruolo da prima punta. Diciamo che è tutto bello”.

1 marzo 2020-giugno 2021: le motivazioni le avete ritrovate subito dopo che il lockdown vi aveva strappato un pezzo di serie C l’anno scorso?

“Sì, la squadra è atipica, ha fame, è composta da giocatori giovani che hanno voglia di arrivare, di conquistarsi con i propri mezzi quello che magari non sono riusciti a fare prima. Questo fuoco che fa parte di questo spogliatoio ci ha permesso di raddrizzare la stagione scorsa e di coronare la seguente nonostante il covid”.

È ancora presto, ma nel futuro di Cogliati cosa c’è, ancora il Campobasso?

“Innanzitutto c’è la vittoria del campionato e raggiungere questa matematica che finché non c’è rende i discorsi fini a se stessi. Per il percorso di Cogliati dell’anno prossimo vediamo, parleremo con la società. L’obiettivo era quello di salire in serie C, anche personalmente sarebbe bellissimo importante tornarci. Naturalmente farebbe piacere restare”.

