Pd, Letta conferisce nuovi incarichi: Fanelli responsabile di piccoli comuni e finanza locale

Campobasso

I tifosi si preparano alla grande festa per il ritorno in serie C. E pian piano il capoluogo si colora dei colori della squadra e della città. Il supporter Francesco Pernolino dona al patron Gesuè un modellino di pullman “da mettere sulla propria scrivania per ringraziarla di tutto quello che sta facendo per i Lupi”. I ragazzi dell'Aipd Casanostra di Campobasso in collaborazione con il gruppo 'Pazzi del Campobasso' hanno realizzato dei bellissimi braccialetti rossoblù.