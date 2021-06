Ospedale della Croce Rossa: “L’impianto di refrigerazione c’è e funziona benissimo”

Poche ore fa il Soa – sindacato operati autorganizzati – ha chiesto una ispezione nella tenda dell’ospedale da campo del San Timoteo, gestita dalla Croce Rossa, per l’impianto di refrigerazione ‘assente’. “Una falsità”, affermano dal punto vaccinale – il primo della città di Termoli – smentendo categoricamente la notizia.

Anche i medici dell’ospedale da noi interpellati a seguito della segnalazione hanno prontamente smentito che ci sia un problema di refrigerazione, evidenziando come forse ci sia stato un piccolo guasto temporaneo – e che non ha provocato danno alcuno – nel giorno del Vaccine Day con il preparato Johnson & Johnson (lo scorso 8 giugno), che peraltro non necessita di particolare ‘catena del freddo’ e che si conserva nei frigoriferi.

“L’impianto c’è e funziona alla perfezione, ci sono due condizionatori”, replicano dall’ospedale rimarcando come in caso di non funzionamento il problema sarebbe per i vaccini ma così non è mai stato.

Smentita insomma dagli operatori che lavorano alacremente nel punto vaccinale la ‘denuncia’ del Soa.