Continua il lavoro di rifacimento degli asfalti a Termoli e in particolare sulle strade del centro cittadino. Da stamattina operai al lavoro con i mezzi pesanti per la bitumazione di via Aubry e via Roma (la strada di fronte al Castello svevo).

Per questo motivo l’accesso a queste due vie del centro è stato temporaneamente interdetto e la strada sbarrata da transenne del Comune di Termoli ma solo per qualche ora.

Foto 2 di 2



Dopo l’asfalto, che presentava parecchi avvallamenti soprattutto in via Roma, il passo successivo sarà quello di rifare la segnaletica orizzontale e le strisce pedonali particolarmente importanti durante l’estate con un maggiore afflusso di persone e quindi di pedoni che vanno e vengono dal Borgo.