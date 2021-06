Riccione lo ha accolto e lui la omaggia. Come? Con un video che racconta la città dove ha sviluppato il suo Numero 00, il brand di abiti. Per presentare il suo nuovo lavoro in fatto di collezioni per la primavera estate 2022, Valerio Farina, 36enne termolese trasferito nella città della costa romagnola, ha deciso di omaggiare Riccione con un breve film, uno short movie, ispirato dalla musica a 360 gradi, per cercare di raccontare, con una serie di riferimenti visivi importanti, tutti quei capisaldi architettonici, quegli spazi, che hanno reso celebre Riccione e che inevitabilmente sono diventati veri e propri luoghi della memoria per tutti coloro che hanno vissuto la vita notturna riccionese. Una memoria musicale che adesso riaffiora, più vivida che mai, dopo una lunga pausa, fatta da un silenzio assordante, con una consapevolezza diversa, con un approccio più coscienzioso.

Music is Freedom, La musica é libertà, é il motto che assume un significato molto meno concettuale e molto più carnale e dettato da bisogni primari e ancestrali che richiamano alla libertà di espressione e di vivere la vita.

La collezione Spring Summer 22 diventa l’evoluzione degli scenari e delle architetture identificative della città, i colori utilizzati sono sia di derivazione naturalistica come i celeste, i beige che ci ricordano le spiagge e il mare della riviera romagnola, sia di derivazione nightlife dove accanto all’immancabile nero, uniform color per eccellenza di molte correnti musicali, troviamo il rosso corallo e il “tiffany” richiamo all’eccentricità dei dancers Riccionesi.

Le vestibilità sono fluide e naturali, abiti in cui scatenarsi dentro sino all’alba e che accompagnano ed esaltano i movimenti di una generazione che ha fatto del dancefloor il proprio palcoscenico e della musica il proprio credo, qualsiasi essa sia.

Lunedì 21 giugno alle 13 il fashion film sarà in diretta streaming sul sito Camera della moda nella Milano Fashion Week.

Sotto l’aspetto grafico Numero 00 si è servito della tecnologia QR Code per trasformare i propri capi in delle playlist musicali. Così nasce Listen to your wardrobe, il progetto che permette di avere con sè una serie di brani (dai

Duft punk a Moby passando per Frankie Knukles, Alt J e Claudio Coccoluto) curata dal designer Valerio Farina con la collaborazione di dj e artisti famosi, tutto a portata di scan.

Il QR Code, presente su molti capi della collezione, riporta ad una playlist dinamica e sempre in progress che completerà i capi estendendoli a colonna sonora della nostra vita. Così basterà indossare un capo per sentire della buona musica, che ogni mese cambierà.

“Ora più che mai Musica e Moda rappresentano le due facce della stessa medaglia – racconta Valerio Farina -, caposaldo importante di questo fenomeno legato alla musica dance, per anni è stata anche considerata come la capitale italiana del divertimentificio, origini che vanno ritrovate, in realtà, nel passato di questa città, di quando, ad esempio, gli ufficiali americani, alla fine della seconda guerra mondiale, venivano a Riccione per assaporare momenti di libertà in quelle che furono le prime balere, spesso create negli atrii dei pochi alberghi scampati alle bombe. Riccione ha questo stretto legame con la musica da sempre, è nel suo Dna, è pura vocazione, è un connubio che dura ormai da oltre settant’anni”.