MERCOLEDI’ 23 Temperature roventi prossime ai 40 gradi e grande stabilità atmosferica in questo mercoledì segnato anche da qualche nuvola che durante la notte potrebbe portare addirittura una leggera pioggia su Isernia. Durante il giorno avremo tempo bello caratterizzato, però, da quella specie di foschia estiva che – come ha spiegato a Primonumero il meteorologo Gianfranco Spensieri – non è altro che sabbia desertica in sospensione.

GIOVEDI’ 24 Meteo bollente anche oggi: nessuna tregua dall’afa estiva che sta facendo letteralmente boccheggiare i molisani, dalla costa alla montagna. Una vera e propria bolla africana ci ha inghiottiti e non c’è nuvola in grado di dare un po’ di sollievo. Oggi avremo qualche copertura diurna in più ma non c’è rischio che piova