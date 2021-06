Nasce l’associazione Vivere Montagano e ‘debutta’ con la partita dell’Italia a Euro2020

Si chiama ‘Vivere Montagano’ ed è una nuova associazione fondata da un gruppo di giovani del paese motivato dalla volontà di ravvivare il piccolo centro organizzando eventi socio-culturali e ricreativi.

Ieri, nella serata in cui ha debuttato la nazionale italiana di calcio a Euro2020, il i ragazzi si sono riuniti nel corso del paese per quella che è stata la prima serata dell’evento ‘Vivi con noi delle notti fantastiche’ che si svolgerà nelle tre serate in cui ci saranno le partite dell’Italia nel primo girone e che, si spera, siano solo l’inizio qualora l’Italia dovesse andare avanti nella corsa al titolo europeo. Il gruppo ha trasmesso la partita su uno schermo gigante e ha offerto una torta (gentilmente donata dalla locale pasticceria Ambrosia), proprio come auspicio di un buon inizio. Buon inizio per l’Italia (come difatti è stato) e buon inizio per la neonata associazione, che intende valorizzare il territorio di Montagano attirando ragazzi e in generale persone di tutte le età.

“Abbiamo tante idee – dicono dall’Associazione -, molte già discusse con la Giunta comunale, e tanta voglia di fare. Il nostro obiettivo è radunare persone e farle tornare a casa col sorriso, fondamentale soprattutto dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto”. L’associazione dà appuntamento a tutti a mercoledì 16 giugno quando ci sarà la prossima partita della nazionale di calcio.