Motocross, il molisano Pignoli secondo alla finale del campionato italiano Rider MX1

Il carrozzone/2

L’ipotesi di riforma ferma da un anno in prima commissione dovrebbe cancellare le comunità montane del Molise che costano ancora quasi 1,8 milioni di euro l’anno in favore di tre nuovi enti per la gestione esclusiva dei comuni di montagna. Portare a termine la liquidazione, sostituire i commissari, trasferire il personale tra i nodi ancora da sciogliere. Connessa all’estinzione della ‘Molise Centrale’ anche la questione della discarica di Montagano “che tra non molto sarà piena” come avverte anche il consigliere regionale Andrea Di Lucente, delegato dal presidente Toma per trovare una soluzione alla cancellazione di questa complessa macchina succhia soldi.