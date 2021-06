Termoli

La figlia racconta quanto accaduto all’ospedale San Timoteo, dove si è recata ieri mattina per avere il referto sull’holter cardiaco messo al padre dall’8 al 9 aprile. “Nessuno lo ha ancora letto e non me lo possono dare, intanto mio padre è grave e rischia la vita”. Francesca Cantoro chiede risposte alla politica, alla struttura commissariale e alla Asrem: “Possibile che ci siete solo quando si tratta di inaugurare moduli di terapia intensiva mai usati e non vi preoccupate di garantire il diritto alla cura?”